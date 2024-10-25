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11:02, 25 октября 2024Мир

В ЕС признали проигрыш Запада на Украине

Премьер Венгрии Орбан: Запад не признает свой проигрыш в конфликте на Украине
Виктор Орбан

Виктор Орбан. Фото: Bernadett Szabo / Reuters

Западные страны проигрывают в конфликте на Украине, но не хотят прекращать его и признавать свои неудачи. С таким заявлением в эфире радиостанции Kossuth выступил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

«Они [Запад] оказались в сложном положении, они ведут проигранную войну», — сказал премьер.

Орбан подчеркнул, что такое положение дел обязывает Венгрию искать «пространство для маневра» в сфере экономики, что и удается делать благодаря политике его правительства. «Ситуация такова, что западные страны не хотят прекращать российско-украинскую войну», — констатировал он.

Ранее Орбан пообещал, что Венгрия не станет марионеткой Евросоюза, не поддастся шантажу западных стран и будет дальше сражаться за свою свободу.

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      Виктория Кондратьева
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