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17:42, 23 октября 2024Мир

Орбан заявил о нежелании Венгрии быть марионеткой Евросоюза

Орбан: Венгрия не будет марионеткой Евросоюза и будет сражаться за свою свободу

Фото: Bernadett Szabo / Reuters

Венгрия не станет марионеткой Европейского союза (ЕС), не поддастся шантажу и будет сражаться за свою свободу. Об этом заявил премьер-министр республики Виктор Орбан, передает РИА Новости.

«Наш народ не потерпит превращения Венгрии в марионетку и вассала Брюсселя (...) Мы не боимся, когда нас шантажирует империя. Мы знаем, что нашу страну хотят втянуть в крупномасштабную войну. Более того, на венгров хотят натравить мигрантов, хотят передать наших детей гендерным активистам», — отметил политик.

По словам Орбана, в Будапеште знают, что в Брюсселе «уже выбрали» для Венгрии «марионеточное правительство», партию, а также подобрали «идеального кандидата, который будет все это возглавлять». При этом премьер-министр выразил уверенность в том, что венгры «не позволят этому случиться и будут сражаться за свою свободу».

Ранее Орбан заявил, что брюссельские евробюрократы и дипломаты обрекли западные державы на бесперспективную войну, которую они хотят перенести на территорию России.

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      Дарья Устьянцева
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