Орбан обвинил брюссельских бюрократов во втягивании Запада в войну

Орбан: брюссельские бюрократы привели Запад к безнадежной войне на территории РФ

Брюссельские евробюрократы и дипломаты обрекли западные державы на бесперспективную войну, которую они хотят перенести на территорию России. С таким заявлением выступил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, его цитирует РИА Новости.

«Европейские руководители, брюссельские бюрократы привели Запад к безнадежной войне», — сказал премьер на мероприятии по случаю годовщины ввода советских войск в Будапешт в 1956 году.

Орбан подчеркнул, что Евросоюз пытаются всячески втянуть в войну с Россией. «Все видят, но делают вид, что не видят: король голый», — добавил он.

Ранее Орбан заявил, что Украина веками была исторически спорной территорией, и это обстоятельство в корне отличает нынешний конфликт от событий прошлого.