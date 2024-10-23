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14:32, 23 октября 2024Мир

Орбан обвинил брюссельских бюрократов во втягивании Запада в войну

Орбан: брюссельские бюрократы привели Запад к безнадежной войне на территории РФ

Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Брюссельские евробюрократы и дипломаты обрекли западные державы на бесперспективную войну, которую они хотят перенести на территорию России. С таким заявлением выступил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, его цитирует РИА Новости.

«Европейские руководители, брюссельские бюрократы привели Запад к безнадежной войне», — сказал премьер на мероприятии по случаю годовщины ввода советских войск в Будапешт в 1956 году.

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Орбан подчеркнул, что Евросоюз пытаются всячески втянуть в войну с Россией. «Все видят, но делают вид, что не видят: король голый», — добавил он.

Ранее Орбан заявил, что Украина веками была исторически спорной территорией, и это обстоятельство в корне отличает нынешний конфликт от событий прошлого.

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      Виктория Кондратьева
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