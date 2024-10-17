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14:35, 17 октября 2024Мир

Орбан назвал Украину исторически спорной территорией

Орбан: Украина веками была исторически спорной территорией

Фото: Johanna Geron / Reuters

Украина веками была исторически спорной территорией, что в корне отличает нынешний конфликт от событий прошлого. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в интервью газете Pioneer.

В частности, корреспондент напомнил политику о событиях 1956 года, когда в Венгрии вспыхнуло восстание и оно было подавлено Советским Союзом. Он уточнил, можно ли провести параллель между этими событиями, на что Орбан ответил отрицательно.

«Потому что Венгрия никогда не была частью Советского Союза. В Венгрии никогда не было русскоязычной общины на нашей территории. Украина — территория, которая веками была спорной, что сильно отличает Украину от Венгрии», — рассказал глава правительства.

Ранее Орбан заявил, что от «плана победы» президента Украины Владимира Зеленского «бросает в дрожь». Глава венгерского правительства отметил, что Европейскому союзу (ЕС) необходимо сменить стратегию и начать мирное урегулирование конфликта на Украине.

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