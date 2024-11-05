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13:34, 5 ноября 2024Мир

Уходящий глава Евросовета назвал реальным риск третьей мировой войны

Глава Евросовета Мишель: третья мировая война возможна, но мы должны ее избежать
Семен Александров (редактор)
Шарль Мишель

Шарль Мишель. Фото: Johanna Geron / Reuters

Глава Евросовета Шарль Мишель, уходящий с поста 1 декабря, назвал реальным риск третьей мировой войны. Об этом он заявил в интервью газете Soir.

«Мы живем в крайне опасный момент, не только для Европы, но и для всего мира. Третья мировая война возможна, но мы можем и должны ее избежать», — сказал он.

По его словам, необходимо сделать военное строительство одним из основных элементов дальнейшей трансформации европейского объединения.

Ранее научный руководитель факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ, почетный председатель президиума Совета по внешней и оборонной политике Сергей Караганов заявил, что избежать третьей мировой войны удастся лишь через повышение роли ядерного сдерживания в международных отношениях на период в 15-20 лет.

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