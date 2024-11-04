Названо возможное условие избежания третьей мировой войны

Караганов: избежать мировой войны можно повышением роли ядерного сдерживания

Избежать третьей мировой войны удастся лишь через повышение роли ядерного сдерживания в международных отношениях на период в 15-20 лет. Возможное условие избежания мирового конфликта назвал научный руководитель факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ, почетный председатель президиума Совета по внешней и оборонной политике Сергей Караганов. Его слова передает РИА Новости.

«Мы будем жить через длительный период конфликтов и войн. Сейчас наша первая задача, к сожалению, не о том, как договориться, а задача — избежать третьей мировой войны», — сделал акцент специалист.

Ранее глава венгерского МИД Петер Сийярто заявил, что отсутствие диалога по украинскому конфликту представляет большую опасность, поскольку это повышает риск начала третьей мировой войны.

Руководитель внешнеполитического ведомства Венгрии добавил, что последние события в зоне боевых действий на Украине лишь доказывают, что бои между двумя сторонами становятся все жестче и стремительнее, так что для предотвращения дальнейшей эскалации стоит вернуться к возобновлению переговоров между Киевом и Москвой.

