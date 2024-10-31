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11:36, 31 октября 2024Мир

Глава МИД Венгрии заявил о риске третьей мировой войны из-за отсутствия диалога по Украине

Сийярто: есть риск третьей мировой войны из-за отсутствия диалога по Украине
Петер Сийярто

Петер Сийярто. Фото: Bernadett Szabo / Reuters

Отсутствие диалога по Украине очень опасно — есть риск третьей мировой войны. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, сообщает РИА Новости.

«Отсутствие диалога очень опасно. В таком случае мы рискуем стать свидетелями третьей мировой войны. Это видно даже по последним сводкам о боевых действиях на Украине, мы видим, что бои становятся жестче и стремительнее», — сказал он.

По словам главы венгерского внешнеполитического ведомства, для предотвращения последующей эскалации необходимо возобновление диалога.

Ранее Сийярто выразил мнение, что лидеры западных стран выбрали неверную стратегию в отношении Украины. Глава МИД Венгрии также отметил, что у них не хватает смелости это признать.

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      Виктория Кондратьева
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