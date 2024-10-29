Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
21:51, 29 октября 2024Мир

В МИД Венгрии рассказали о неверной стратегии Запада в отношении Украины

Сийярто: лидеры западных стран выбрали неверную стратегию в отношении Украины
Петер Сийярто

Петер Сийярто. Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Лидеры стран Запада выбрали неверную стратегию в отношении Украины, и у них не хватает смелости это признать. Об этом рассказал глава венгерского МИД Петер Сийярто в интервью грузинскому телеканалу «Имеди».

«В трансатлантическом мире ситуация очень тяжелая. Обстановка плохая, так как на Западе политические лидеры уже понимают, но им не хватает смелости признать публично, что они выбрали очень неправильную и плохую стратегию на Украине», — посетовал дипломат.

Накануне Сийярто прибыл в Тбилиси в составе венгерской делегации во главе с премьер-министром страны Виктором Орбаном.

Ранее глава МИД Венгрии заявил, что Грузия не захотела быть второй Украиной, поэтому выбрала мир с Россией, ее народ принял четкое решение на парламентских выборах. По словам Сийярто, достижение нынешним правительством Грузии мира с РФ, несмотря на сложную геополитическую ситуацию в регионе и во всем мире, стало огромным успехом.

16 октября Петер Сийярто заявил, что победа экс-президента США Дональда Трампа на выборах в ноябре может принести самую большую надежду на достижение мира на Украине. По мнению министра, иначе «не видно человека, который мог бы направить всю международную политическую арену к более мирной позиции».

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Зеленский просил у США дальнобойные «Томагавки» для ударов по России. Почему ему отказали?

      Французский борец опоздал на схватку с россиянином из-за пробок и уступил ему бронзу ЧМ

      В США задержали угрожавшего Трампу убийством американца

      В МИД Венгрии рассказали о неверной стратегии Запада в отношении Украины

      В ЦИК Грузии призвали установить обоснованность обвинений в фальсификации выборов

      Самый либеральный король Саудовской Аравии годами пичкал дочерей наркотиками. Как его личный врач пытался их спасти

      Стоимость биткоина поднялась впервые с 29 июля

      Украинские военкомы сломали ключицу адвокату

      Названы верные признаки конца отношений

      «Калашников» начал поставку «сердца» ПТРК «Корнет»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лихие 90-е закончились.
      Добро пожаловать в реальный мир
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше