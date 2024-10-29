Сийярто: лидеры западных стран выбрали неверную стратегию в отношении Украины

Лидеры стран Запада выбрали неверную стратегию в отношении Украины, и у них не хватает смелости это признать. Об этом рассказал глава венгерского МИД Петер Сийярто в интервью грузинскому телеканалу «Имеди».

«В трансатлантическом мире ситуация очень тяжелая. Обстановка плохая, так как на Западе политические лидеры уже понимают, но им не хватает смелости признать публично, что они выбрали очень неправильную и плохую стратегию на Украине», — посетовал дипломат.

Накануне Сийярто прибыл в Тбилиси в составе венгерской делегации во главе с премьер-министром страны Виктором Орбаном.

Ранее глава МИД Венгрии заявил, что Грузия не захотела быть второй Украиной, поэтому выбрала мир с Россией, ее народ принял четкое решение на парламентских выборах. По словам Сийярто, достижение нынешним правительством Грузии мира с РФ, несмотря на сложную геополитическую ситуацию в регионе и во всем мире, стало огромным успехом.

16 октября Петер Сийярто заявил, что победа экс-президента США Дональда Трампа на выборах в ноябре может принести самую большую надежду на достижение мира на Украине. По мнению министра, иначе «не видно человека, который мог бы направить всю международную политическую арену к более мирной позиции».