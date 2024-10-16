В Венгрии назвали условие для мира на Украине

Сийярто: победа Трампа на выборах принесет наибольшую надежду на мир на Украине

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что победа экс-президента США Дональда Трампа на выборах в ноябре может принести самую большую надежду на достижение мира на Украине. Его слова приводит РИА Новости.

Сийярто назвал возможную победу Трампа на выборах президента США залогом на урегулирование конфликта.« Если победит президент Трамп, это может принести самую большую надежду на мир», — сказал он.

По мнению министра, иначе «не видно человека, который мог бы направить всю международную политическую арену к более мирной позиции».

16 июля премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Трамп планирует принудить Украину к переговорам с Россией в случае, если будет вновь избран на должность главы государства. При этом премьер Венгрии подчеркнул, что у политика есть «хорошо проработанные планы» для начала мирного процесса. Он также добавил, что в этой ситуации странам Европейского союза необходимо восстановить прямые дипломатические контакты с Россией, чтобы способствовать мирному урегулированию на Украине.