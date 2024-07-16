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09:27, 16 июля 2024Мир

Орбан раскрыл планы Трампа на Украину

FT: Орбан заявил о планах Трампа принудить Украину к переговорам с Россией

Фото: Evgenia Novozhenina / Reuters

Экс-президент США Дональд Трамп планирует принудить Украину к переговорам с Россией в случае, если будет вновь избран на должность главы государства. Об этом сообщает газета Financial Times (FT) со ссылкой на премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.

«Мы не можем ожидать никакой мирной инициативы от [Трампа] до выборов. Однако я могу с уверенностью заявить, что вскоре после своей победы на выборах он не будет ждать своей инаугурации, а будет готов немедленно выступить в качестве миротворца», — приводит издание слова венгерского премьера.

При этом Орбан подчеркнул, что у Трампа есть «хорошо проработанные планы» для начала мирного процесса. Он также добавил, что в этой ситуации странам Европейского союза (ЕС) необходимо восстановить прямые дипломатические контакты с Россией, чтобы способствовать мирному урегулированию на Украине.

Ранее стало известно, что Китай хочет убедить Евросоюз принять свой мирный план по Украине, который он выработал совместно с Бразилией в мае этого года. Как отмечает газета South China Morning Post, китайская сторона заметно изменила тон бесед о конфликте на Украине при переговорах с европейскими коллегами и уверенно «чувствует себя» в данном вопросе.

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      Максим Габриелян
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