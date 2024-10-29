Сийярто: Грузия не захотела быть второй Украиной, поэтому выбрала мир с Россией

Грузия не захотела быть второй Украиной, поэтому выбрала мир с Россией, ее народ принял четкое решение на парламентских выборах. Об этом заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто во время совместного с премьером страны Виктором Орбаном визита в Тбилиси, сообщает ТАСС.

«В Брюсселе много людей, которые хотели, чтобы Грузия стала второй Украиной, но народ Грузии с этим не согласился. Если бы Грузия стала второй Украиной, то это означало бы проигранную войну», — подчеркнул дипломат.

По его словам, достижение нынешним правительством Грузии мира с Россией, несмотря на сложную геополитическую ситуацию в регионе и во всем мире, стало огромным успехом.

Ранее глава венгерского правительства прибыл с официальным визитом в Грузию, где провел встречу с грузинским коллегой Ираклием Кобахидзе. Вместе с Орбаном в Тбилиси прилетели Сийярто, министр экономического развития Мартон Надь, министр финансов Михай Варга и госсекретарь Янош Надь.