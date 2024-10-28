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19:16, 28 октября 2024Мир

Орбан прибыл с визитом в Грузию

Премьер Венгрии Орбан прибыл с официальным визитом в Грузию

Фото: Bernadett Szabo / Reuters

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан прибыл с официальным визитом в Грузию. Трансляция доступна на сайте телеканала Imedi.

Глава венгерского правительства проведет встречу с грузинским коллегой Ираклием Кобахидзе. Вместе с Орбаном в Тбилиси прилетели глава МИД Венгрии Петер Сийярто, министр экономического развития Мартон Надь, министр финансов Михай Варга и госсекретарь Янош Надь.

Ранее глава евродипломатии Жозеп Боррель заявил, что Орбан в ходе скорого официального визита в Грузию не представляет интересы ЕС, поездка носит исключительно двусторонний характер. При этом он заявил, что Брюссель понимает мотивы поездки венгерского политика.

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      Семен Александров
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