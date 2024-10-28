Боррель прокомментировали визит Орбана в Грузию и открестился от его возможного статуса

Боррель: премьер Венгрии Орбан не представляет ЕС в ходе визита в Грузию

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в ходе скорого официального визита в Грузию не представляет интересы ЕС, поездка носит исключительно двусторонний характер. Об этом в эфире испанской радиостанции RNE заявил глава евродипломатии Жозеп Боррель.

«Что бы ни говорил Орбан [представителям грузинских властей] во время своего визита, он не представляет Евросоюз», — выделил отдельно Боррель. При этом он заявил, что Брюссель понимает мотивы поездки Орбана.

О двухдневной поездке венгерского политика в Тбилиси стало известно 27 октября. «29 октября в здании администрации правительства Грузии состоится официальная церемония встречи премьер-министра Орбана. Венгерского коллегу примет премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе», — сообщили представители грузинского правительства.