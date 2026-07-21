В Кремле ответили на вопрос о контактах Путина с новым премьером Британии

Песков: У Путина пока не планируются контакты с новым премьером Британии Бернемом

У президента России Владимира Путина пока не планируются контакты с новым премьер-министром Великобритании Энди Бернемом. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Одним из первых его действий были заявления о безоговорочной поддержке Украины. Соответственно, о намерении Великобритании дальше делать все для продолжения войны. Это факт, который мы, конечно же, фиксируем», — отметил представитель Кремля.

По словам Пескова, Россия «не лелеет надежд», что отношения Москвы и Лондона могут улучшиться со вступлением Бернема в должность.

Ранее Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится. Он подчеркнул, что у украинского лидера Владимира Зеленского не останется ни малейших сомнений в том, что поддержка Великобритании остается непоколебимой.