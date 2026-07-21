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12:41, 21 июля 2026Мир

В Кремле ответили на вопрос о контактах Путина с новым премьером Британии

Песков: У Путина пока не планируются контакты с новым премьером Британии Бернемом
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Александр Щербак / POOL / РИА Новости

У президента России Владимира Путина пока не планируются контакты с новым премьер-министром Великобритании Энди Бернемом. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Одним из первых его действий были заявления о безоговорочной поддержке Украины. Соответственно, о намерении Великобритании дальше делать все для продолжения войны. Это факт, который мы, конечно же, фиксируем», — отметил представитель Кремля.

По словам Пескова, Россия «не лелеет надежд», что отношения Москвы и Лондона могут улучшиться со вступлением Бернема в должность.

Ранее Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится. Он подчеркнул, что у украинского лидера Владимира Зеленского не останется ни малейших сомнений в том, что поддержка Великобритании остается непоколебимой.

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