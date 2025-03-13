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14:24, 13 марта 2025Мир

Ушаков рассказал о поддержании контактов со спецпредставителем Трампа

Ушаков заявил, что регулярно говорит по телефону с Уолтцем
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Помощник президента России по внешнеполитическим вопросам Юрий Ушаков заявил, что регулярно говорит по телефону с помощником президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майком Уолтцем. Об этом он рассказал в интервью ведущей ВГТРК Ольге Скабеевой.

«Я могу сказать, что я сам последнее время поддерживаю довольно регулярные телефонные контакты с Майклом Уолтцем», — сказал он.

По словам помощника президента, 12 марта американский спецпредставитель позвонил ему и проинформировал об основных итогах переговоров с украинской делегацией в Джидде. Ушаков, в свою очередь, изложил Уолтцу позицию России о необходимости долгосрочного урегулирования на Украине.

Ранее Ушаков выразил надежду, что США учтут требования России по урегулированию на Украине. Он отметил, что Москва и Вашингтон говорили на разных уровнях и американская администрация знает позицию России.

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