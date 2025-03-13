В Кремле понадеялись на США в одном вопросе

Ушаков: Россия надеется, что США учтут ее требования по Украине

Россия надеется, что США учтут ее требования по урегулированию вооруженного конфликта на Украине. Об этом заявил помощник российского лидера по международным делам Юрий Ушаков в интервью программе «60 минут» телеканала «Россия-1».

«Мы говорили на разных уровнях, в том числе президенты, и они знают нашу позицию. Хочется верить, что позиция будет учитываться в ходе дальнейшей работы», — рассказал представитель Кремля.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг информацию о передаче требований к США по прекращению огня на Украине. Он также призвал «не сотрясать небеса», напомнив, что переговоры о завершении конфликта на Украине до сих пор не начались.

Ранее агентство Reuters сообщало, что Россия якобы требует отказа Украины от членства в НАТО и выступает против размещения войск стран Запада на территории восточноевропейской страны в качестве основных условий для согласия на прекращение огня.