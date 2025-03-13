В Кремле понадеялись на США в одном вопросе

Россия надеется, что США учтут ее требования по урегулированию вооруженного конфликта на Украине. Об этом заявил помощник российского лидера по международным делам Юрий Ушаков в интервью программе «60 минут» телеканала «Россия-1».
«Мы говорили на разных уровнях, в том числе президенты, и они знают нашу позицию. Хочется верить, что позиция будет учитываться в ходе дальнейшей работы», — рассказал представитель Кремля.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг информацию о передаче требований к США по прекращению огня на Украине. Он также призвал «не сотрясать небеса», напомнив, что переговоры о завершении конфликта на Украине до сих пор не начались.
Ранее агентство Reuters сообщало, что Россия якобы требует отказа Украины от членства в НАТО и выступает против размещения войск стран Запада на территории восточноевропейской страны в качестве основных условий для согласия на прекращение огня.