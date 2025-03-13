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12:04, 13 марта 2025Мир

В Кремле ответили на вопрос о требованиях к США по прекращению огня на Украине

Песков не подтвердил передачу требований к США по прекращению огня на Украине
Максим Габриелян (редактор отдела «Мир»)

Фото: Shatokhina Natalia / Globallookpress.com

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не подтвердил информацию о передаче требований к США по прекращению огня на Украине. Об этом сообщает ТАСС.

Песков также призвал «не сотрясать небеса», напомнив, что переговоры о завершении конфликта на Украине до сих пор не начались.

Ранее агентство Reuters сообщало, что Россия требует отказа Украины от членства в НАТО и выступает против размещения войск стран Запада на территории восточноевропейской страны в качестве главных требований для прекращения огня. Дополнительно уточняется, что эти условия заведомо известны американской стороне и они прорабатываются последние три недели в ходе консультаций Москвы и Вашингтона.

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