Раскрыты возможные требования России для прекращения огня на Украине

Reuters: Россия требует отказа Украины от членства в НАТО для прекращения огня

Россия требует отказа Украины от членства в НАТО, а также выступает против размещения войск стран Запада на территории восточноевропейской страны в качестве главных требований для прекращения огня на Украине. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники.

«Они [собеседники] охарактеризовали условия Кремля как широкие и схожие с требованиями, которые он ранее предъявлял Украине, США и НАТО (...) В последние годы Россия также потребовала от США и НАТО устранения так называемых "коренных причин" конфликта, включая расширение НАТО на восток», — приводит агентство слова источников.

Дополнительно уточняется, что эти условия заведомо известны американской стороне и они прорабатываются последние три недели в ходе консультаций Москвы и Вашингтона.

27 февраля президент России Владимир Путин заявил, что Москва никогда не отказывалась от переговоров по Украине. При этом глава государства указал, что необходимо устранение первопричин кризиса, что позволит обеспечить стабильный мир.