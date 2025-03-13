Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
09:33, 13 марта 2025Мир

Раскрыты возможные требования России для прекращения огня на Украине

Reuters: Россия требует отказа Украины от членства в НАТО для прекращения огня
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Iryna Rybakova / Ukrainian Armed Forces / Reuters

Россия требует отказа Украины от членства в НАТО, а также выступает против размещения войск стран Запада на территории восточноевропейской страны в качестве главных требований для прекращения огня на Украине. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники.

«Они [собеседники] охарактеризовали условия Кремля как широкие и схожие с требованиями, которые он ранее предъявлял Украине, США и НАТО (...) В последние годы Россия также потребовала от США и НАТО устранения так называемых "коренных причин" конфликта, включая расширение НАТО на восток», — приводит агентство слова источников.

Дополнительно уточняется, что эти условия заведомо известны американской стороне и они прорабатываются последние три недели в ходе консультаций Москвы и Вашингтона.

27 февраля президент России Владимир Путин заявил, что Москва никогда не отказывалась от переговоров по Украине. При этом глава государства указал, что необходимо устранение первопричин кризиса, что позволит обеспечить стабильный мир.

    Обсудить
    Последние новости

    ФСБ предотвратила серию покушений на участников СВО и госслужащих

    Лукашенко прибыл в Россию на встречу с Путиным

    Алаудинов назвал сроки полной зачистки Суджи от ВСУ

    Командир «Ахмата» заявил об освобождении всех населенных пунктов Курской области

    Годовалая россиянка попала в реанимацию после находки на детской площадке

    ФСБ обнаружила закамуфлированные под подарочные наборы парфюмерии бомбы

    Каждый пятый россиянин назвал свидания с иностранцами обязательной частью отпуска

    Момент попадания беспилотника в предприятие в российском регионе попал на видео

    Принтеры HP не узнали свои картриджи после обновления

    Сарику Андреасяну пригрозили депортацией

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше