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14:47, 13 марта 2025Мир

Ушаков рассказал о назначении США посредника для переговоров с Россией

Ушаков: США определили посредника на переговорах с Россией, это не Уиткофф
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
Юрий Ушаков

Юрий Ушаков. Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

США определили посредника на переговорах с Россией. Об этом «Звезде» заявил помощник президента РФ по внешнеполитическим вопросам Юрий Ушаков.

При этом представитель Кремля отметил, что им не является спецпосланник президента США Дональда Трампа по Ближнему Востоку Стив Уиткофф.

Ранее в Белом доме объявили, что спецпосланник президента США Стив Уиткофф отправится в Москву на этой неделе.

13 марта бизнес-джет типа Gulfstream G650 вылетел из Катара в сторону Египта, где совершил разворот на север. В 9:10 по московскому времени воздушное судно находилось над территорией Турции.

В 11:50 самолет Уиткоффа был над Псковской областью. Воздушное судно приземлилось в международном аэропорту Внуково в 12:30.

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