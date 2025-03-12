«Путин, вероятно, согласится». На Западе раскрыли, как Россия может ответить на предложение о 30-дневном перемирии с Украиной

Рубио: Если РФ откажется от перемирия, США многое поймут о целях Москвы

Госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что Вашингтон предложил России рассмотреть вопрос прекращения огня на Украине на 30 дней.

«Мы собираемся сказать [России], что Украина готова прекратить все боевые действия и начать немедленный процесс переговоров о нашем окончательном прекращении войны», — заявил он.

Он также отметил, что Вашингтон намерен в среду, 12 марта, связаться с российской стороной для обсуждения этого.

Мы с нетерпением ждем ответа России и настоятельно призываем ее рассмотреть возможность прекращения всех боевых действий Марко Рубио госсекретарь США

При этом он отметил, что отказ России от прекращения огня «многое скажет об их целях и образе мышления». «Если они скажут нет, то, очевидно, нам придется все изучить и выяснить, каковы их истинные намерения», — добавил глава Госдепа. Рубио не стал вдаваться в подробности относительно реакции США на возможный отказ Москвы, но указал, что предыдущие переговоры указывают на готовность положить конец конфликту.

Следить за соблюдением режима Рубио предложил через спутники

В случае согласия России нужно будет определить, кому обе стороны в будущем доверят мониторинг режима прекращения огня, подчеркнул Рубио.

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

При этом он допустил использование спутников для наблюдения за режимом прекращения огня. С их помощью можно будет отмечать и атаки беспилотников, и ракетные, и артиллерийские удары, считает госсекретарь, поскольку их якобы будет довольно сложно скрыть. «Интересная вещь в современной войне заключается в том, что ее легче, чем когда-либо, отслеживать», — заметил он.

Россия может потребовать прекращения поставок оружия на Украину

Источник агентства Bloomberg, знакомый с позицией Кремля, заявил, что президент России Владимир Путин, вероятно, согласится на возможные условия временного перемирия с Украиной, но только в том случае, если условия РФ будут включены в соглашение.

Он также утверждает, что Путин «может попытаться затянуть сроки достижения соглашения, чтобы обеспечить Москве максимально выгодные условия». Источник добавил, что на тот момент российская сторона не обсуждала со своими американскими коллегами сделку, на которую украинская делегация согласилась во вторник в Джидде. Сообщается, что Россия на данный момент времени не в полной мере согласна со всеми пунктами и требует доработки условий прекращения огня.

Кремль также может потребовать прекращения поставок оружия на Украину в качестве условия прекращения огня, добавил источник Bloomberg.

Украина готова на временное прекращение огня

Украина выразила готовность принять предложение США о немедленном временном прекращении огня сроком на 30 дней. Об этом сообщил офис президента республики в совместном заявлении по итогам переговоров в Саудовской Аравии. Режим может быть продлен по взаимному согласию сторон при принятии и выполнении со стороны России.

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что Киев согласен на полное прекращение огня и отказывается от своего прежнего предложения о перемирии на море и в воздухе. Вашингтон предложил сделать первый шаг и на 30 дней попытаться установить прекращение огня по всей линии фронта, а не только в вопросах ракетных и дроновых атак, в том числе в Черном море, отметил политик.

Украина приняла это предложение, мы считаем это положительным, мы готовы сделать такой шаг. Соединенные Штаты должны убедить Россию сделать это Владимир Зеленский президент Украины

Кроме того, президент Украины понадеялся, что в случае отказа России от прекращения огня «США продемонстрируют то, о чем они говорили». По его словам, если российская сторона, наоборот, будет готова согласиться с предложением США, то следом будут «соответствующие решения».