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17:12, 12 марта 2025Мир

Госсекретарь США раскрыл последствия отказа России от перемирия на Украине

Рубио: Если Россия откажется от перемирия на Украине, это скажет о многом
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Saul Loeb / Reuters

Если Россия откажется от предложения о 30-дневном прекращении огня на Украине, то это решение скажет о многом. Об этом заявил госсекретарь США Макро Рубио, его слова передает Reuters.

«Если Россия скажет "нет", то, очевидно, что нам придется все изучить и выяснить, каковы их истинные намерения. Я думаю, что если они откажутся, то это многое скажет нам об их целях и образе мышления», — отметил глава американского внешнеполитического ведомства.

При этом Рубио подчеркнул, что Вашингтон «с нетерпением» ждет ответа Москвы, «настоятельно призывая рассмотреть возможность прекращения всех боевых действий».

11 марта в Саудовской Аравии прошли переговоры между высокими делегациями Украины и США. Главным результатом встречи стало согласие Киева принять предложение Вашингтона о введении временного 30-дневного режима прекращения огня, который может быть продлен по взаимному согласию сторон конфликта.

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