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15:20, 12 марта 2025Мир

Госсекретарь США рассказал о будущем мониторинге прекращения огня на Украине

Госсекретарь США Рубио: Для прекращения огня нужно решить вопрос с мониторингом
Дмитрий Попов
Дмитрий Попов (корреспондент отдела «Мир»)

Фото: Saul Loeb / Pool / Reuters

Если Россия согласится на прекращение огня на Украине, нужно определить, кому обе стороны в будущем доверят мониторинг этого режима. Об этом рассказал государственный секретарь США Марко Рубио, передает РИА Новости.

«Если россияне... скажут "да" [на предложение о прекращении огня], один из вопросов, который нам надо будет решить — кому обе стороны доверят осуществлять мониторинг... на местах», — подчеркнул он.

При этом Марко Рубио допустил использование для наблюдения за режимом прекращения огня спутников. С их помощью можно будет отмечать и атаки беспилотников, и ракетные и артиллерийские удары, считает госсекретарь. «Интересная вещь в современной войне заключается в том, что ее легче, чем когда-либо, отслеживать», — заметил он журналистам.

Ранее в России спрогнозировали ответ Москвы на предложения Трампа по прекращению огня. По мнению председателя президиума Совета по внешней и оборонной политике Федора Лукьянова, это не является самоцелью российских властей, а должно стать частью более широких договоренностей.

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