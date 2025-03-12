В России спрогнозировали ответ Москвы на предложения Трампа по прекращению огня

Политолог Федор Лукьянов: Прекращение огня как самоцель не устроит Россию

Без предварительных договоренностей Россия не согласится на 30-дневное прекращение огня на Украине, которое предложил президент США Дональд Трамп. Об этом «Ленте.ру» рассказал главный редактор журнала «Россия в глобальной политике», председатель президиума Совета по внешней и оборонной политике (СВОП) и директор по научной работе Международного дискуссионного клуба «Валдай» Федор Лукьянов.

«Само по себе перемирие отдельно от всего остального Россию устроить не может. Тем более что мы владеем инициативой на поле боя», — спрогнозировал он ответ Москвы на предложения США.

По мнению политолога, прекращение огня не является самоцелью для Москвы. Оно может быть лишь частью более общих договоренностей о российско-американских отношениях и о системе безопасности в Европе в целом. Именно эти темы должны обсуждаться на данный момент, считает Федор Лукьянов.

Ранее в Кремле отреагировали на предложения Дональда Трампа о перемирии на Украине. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, на данный момент «рано забегать вперед» по этой теме.

Президент России Владимир Путин говорил, что России нужен прочный мир на Украине. «Нам нужен мир — долгосрочный, прочный, обеспеченный надежными гарантиями безопасности», — подчеркивал он.