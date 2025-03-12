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12:54, 12 марта 2025Мир

В Кремле раскрыли позицию по предложенному перемирию

Песков: Россия не хочет забегать вперед по теме предложенного перемирия
Елизавета Мытарева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Natalia Shatokhina / News.ru / Globallookpress.com

Россия не хочет забегать вперед по теме перемирия, предложенного по итогам переговоров США и Украины в Саудовской Аравии. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Смотрите, вы забегаете чуть-чуть вперед, мы не хотим этого делать. Вчера, общаясь с прессой, и [госсекретарь США Марко] Рубио, и [советник президента США по национальной безопасности Майк] Уолтц заявили, что по различным дипканалам они передадут нам детальную информацию о сути состоявшихся разговоров в Джидде», — отметил официальный представитель Кремля.

Песков уточнил, что для оценки предложенного перемирия российская сторона сначала «должна эту информацию получить». По его словам, произойти это может в ходе запланированных контактов Москвы и Вашингтона.

Ранее пресс-секретарь президента сообщил, что Россия внимательно изучает заявления по итогам переговоров США и Украины, а также ожидает, что Рубио и Уолтц проинформируют Москву о деталях дискуссий в Саудовской Аравии.

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