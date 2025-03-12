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12:43, 12 марта 2025Мир

В Кремле прокомментировали переговоры США и Украины

Песков: Россия внимательно изучает заявления по итогам переговоров США и Украины
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Saul Loeb / Pool / AP

Россия внимательно изучает заявления по итогам переговоров США и Украины, а также ожидает, что госсекретарь Марко Рубио и советник американского лидера Дональда Трампа по нациоональной безопасности Майк Уолтц проинформируют Москву о деталях дискуссий в Саудовской Аравии. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Мы внимательно изучаем те заявления, которые сделаны по итогам переговоров американских и украинских представителей. Также знакомимся с текстом совместного заявления, которое было принято в Джидде», — отметил представитель Кремля.

По словам Пескова, Москва исходит из того, что Рубио и Уолтц проинформируют российскую сторону по различным каналам о деталях встречи в Саудовской Аравии, а также о «достигнутых пониманиях».

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