Зеленский рассказал о своих надеждах в случае отказа России от прекращения огня

Зеленский понадеялся на США в случае отказа России на прекращение огня

Если Россия не согласится на прекращение огня, то Украина надеется, что США «продемонстрируют то, о чем они говорили». Такое заявление сделал президент Украины Владимир Зеленский, трансляцию выступления которого ведет украинское издание «Общественное» на своем YouTube-канале.

«Если они не готовы — мы очень надеемся, что американская сторона продемонстрирует именно то, о чем она говорила», — заявил украинский лидер.

По его словам, если российская сторона, наоборот, будет готова согласиться с предложением США, то следом будут «соответствующие решения».

Ранее Зеленский не стал комментировать сообщения о поражениях Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области. При этом он признал давление Вооруженных сил (ВС) России, назвав его «однозначно максимальным».