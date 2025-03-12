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16:10, 12 марта 2025Бывший СССР

Зеленский не стал комментировать поражения ВСУ в Курской области

Зеленский не стал комментировать сообщения о поражениях ВСУ в Курской области
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Inna Varenytsia / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский не стал комментировать сообщения о поражениях Вооруженных сил республики (ВСУ) в Курской области. Трансляцию его выступления ведет украинское издание «Общественное» на своем YouTube-канале.

«Наше командование делает все, что надо — по максимуму сохраняет жизни воинов», — заявил политик.

Зеленский в ходе выступления по итогам переговоров Украины и США в Саудовской Аравии ограничился комментарием, что ВСУ продолжают выполнять задачи в Курской области. При этом он признал давление Вооруженных сил (ВС) России, назвав его «однозначно максимальным».

Ранее украинский аналитический ресурс DeepState подтвердил выход ВСУ из Суджи и продвижение ВС России в Курской области. Также подчеркивается потеря расположенных поблизости населенных пунктов Махновка и Замостье.

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