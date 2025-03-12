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15:38, 12 марта 2025Бывший СССР

На Украине подтвердили выход ВСУ из Суджи

DeepState подтвердил выход ВСУ из Суджи и продвижение ВС России
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) покинули Суджу в Курской области. Об этом свидетельствуют данные украинского аналитического ресурса DeepState.

DeepState подтвердил выход ВСУ из Суджи в период с 11 по 12 марта в результате наступления Вооруженных сил (ВС) России. По информации ресурса, украинские военные сохраняют позиции в пригороде Суджи Заолешенка. Также подчеркивается потеря расположенных поблизости населенных пунктов Махновка и Замостье.

Аналитики также отметили продвижение ВС России на двух участках фронта в Донецкой народной республике (ДНР). Как сообщается, российские войска продвинулись в районе села Ясеновое на покровском (красноармейском) направлении, а также в районе Скудного к северу от Великой Новоселки в ДНР.

Ранее Генеральный штаб ВСУ признал существенное продвижение ВС России в Курской области. При этом украинские военные отказались признавать успехи российских войск непосредственно в черте Суджи и в приграничных территориях Сумской области.

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