Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
13:50, 12 марта 2025Бывший СССР

Генштаб ВСУ признал поражения в Курской области

Генштаб ВСУ признал существенное продвижение ВС России в Курской области
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины (ВСУ) признал существенное продвижение Вооруженных сил (ВС) России в Курской области. Сообщение опубликовано в Telegram-канале ведомства.

Генштаб ВСУ рассказал в утренней сводке о поражениях в Курской области за период 10 и 11 марта. На карте отмечено продвижение ВС России к Судже со стороны Мартыновки, а также к границе с Сумской областью в сторону населенного пункта Юнаковка.

При этом украинские военные отказались признавать успехи российских войск непосредственно в черте Суджи и в приграничных территориях Сумской области.

Ранее ВСУ потеряли связь с группировкой в Курской области. По словам украинских военных, находящиеся на оккупированных территориях подразделения ВСУ будут вынуждены покидать территорию пешком.

    Обсудить
    Последние новости

    Россия взяла Суджу. Как идет операция и когда будет освобождена вся Курская область? Главное

    Бывшему президенту постсоветской страны предъявили обвинения в отмывании денег

    Россиянок призвали срочно развесить засохшие цветы по квартире

    Пользоваться Windows 10 станет опасно

    Российский регион предупредили о мощном паводке

    Холодец оказался способен разрушить симпатию между россиянами

    Американский мессенджер перестал реагировать на запросы украинских спецслужб

    Крупнейшая авиакомпания России объявила масштабную распродажу билетов

    В России спрогнозировали ответ Москвы на предложения Трампа по прекращению огня

    Российские срочники полгода прожили на оккупированной ВСУ части Курской области и выжили

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше