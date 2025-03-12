Генштаб ВСУ признал поражения в Курской области

Генштаб ВСУ признал существенное продвижение ВС России в Курской области

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины (ВСУ) признал существенное продвижение Вооруженных сил (ВС) России в Курской области. Сообщение опубликовано в Telegram-канале ведомства.

Генштаб ВСУ рассказал в утренней сводке о поражениях в Курской области за период 10 и 11 марта. На карте отмечено продвижение ВС России к Судже со стороны Мартыновки, а также к границе с Сумской областью в сторону населенного пункта Юнаковка.

При этом украинские военные отказались признавать успехи российских войск непосредственно в черте Суджи и в приграничных территориях Сумской области.

Ранее ВСУ потеряли связь с группировкой в Курской области. По словам украинских военных, находящиеся на оккупированных территориях подразделения ВСУ будут вынуждены покидать территорию пешком.