ВСУ потеряли связь со своей группировкой в Курской области

El Pais: Связь между командующими ВСУ и группировкой в Курской области потеряна

Cвязь между командующими Вооруженных сил Украины (ВСУ) и их группировками в Курской области потеряна. Об этом пишет газета El Pais со ссылкой на украинских военнослужащих.

«Cвязь между командующими в Сумах и их людьми в России прервана», — отметил один из солдат теробороны по имени Игорь. Он также заявил, что вероятно ВСУ будут отрезаны в Курской области от других группировок.

Другой военнослужащий, пишет El Pais, заявил о возможной эвакуации этих сил. Однако для этого, говорит военный, нужно идти пешком из-за контроля дорог в Курской области Российской армией.

Ранее сообщалось, что ВСУ покинули город Суджа в Курской области без боев. Отмечается, что армия России водрузила российский триколор на здание администрации населенного пункта.