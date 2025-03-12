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13:22, 12 марта 2025Бывший СССР

ВСУ потеряли связь со своей группировкой в Курской области

El Pais: Связь между командующими ВСУ и группировкой в Курской области потеряна
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Stringer / Reuters

Cвязь между командующими Вооруженных сил Украины (ВСУ) и их группировками в Курской области потеряна. Об этом пишет газета El Pais со ссылкой на украинских военнослужащих.

«Cвязь между командующими в Сумах и их людьми в России прервана», — отметил один из солдат теробороны по имени Игорь. Он также заявил, что вероятно ВСУ будут отрезаны в Курской области от других группировок.

Другой военнослужащий, пишет El Pais, заявил о возможной эвакуации этих сил. Однако для этого, говорит военный, нужно идти пешком из-за контроля дорог в Курской области Российской армией.

Ранее сообщалось, что ВСУ покинули город Суджа в Курской области без боев. Отмечается, что армия России водрузила российский триколор на здание администрации населенного пункта.

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