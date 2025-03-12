ВСУ покинули Суджу фактически без боев. Что известно об обстановке в городе?

ВС России водрузили российский флаг на здание администрации Суджи

Вооруженные силы Украины (ВСУ) покинули город Суджа в Курской области фактически без боев, сообщил Telegram-канал «Военный осведомитель». Кроме того, они водрузили российский флаг на здание администрации города.

Авторы публикации отмечают, что значительная часть городской инфраструктуры и жилых домов осталась нетронутой благодаря тому, что украинские военные ушли из города без активного сопротивления. В подтверждение своих слов канал опубликовал видеозапись, на которой можно увидеть пустынные улицы, жилые кварталы и объекты инфраструктуры, а также российских штурмовиков.

Военные водрузили российский флаг в центре курской Суджи

Ранее Shot сообщил, что российские войска достигли здания администрации в Судже. По данным источника, подразделения 11-й бригады ВДВ, 106-й бригады и 30-го полка закрепляются в районе городской администрации. Тем временем бои в городе продолжаются. По информации военных, большая часть украинских военнослужащих покидает Курскую область, однако отдельные группы пытаются сопротивляться, но их уничтожают российские штурмовые подразделения при поддержке FPV-дронов.

В сети также появились кадры с момента водружения российского флага в центре Суджи. Telegram-канал «Северный ветер», связанный с группировкой войск «Север», опубликовал видео, снятое дроном. На записи видно, как двое российских военных устанавливают флаг России и знамя Воздушно-десантных войск (ВДВ) на водонапорной башне. Затем камера дрона фиксирует центральную площадь и здание администрации.

Хотя Министерство обороны России пока официально не заявляло об освобождении города, несколько военных корреспондентов уже сообщили о полном контроле российских войск над Суджей. Военкор Евгений Лисицын написал, что российские подразделения взяли населенный пункт под контроль в 7:45 по московскому времени.

Город взят в плотное кольцо, по всему периметру выставлены блокирующие силы Евгений Лисицын военкор

По его словам, в настоящий момент российские военные продолжают зачистку улиц и домов от оставшихся бойцов ВСУ.

Фото: Evgeniy Maloletka / AP

О взятии Суджи также сообщил военный блогер Владимир Романов, а Юрий Подоляка утверждал, что российские войска установили контроль над городом еще 11 марта.

Между тем российские силы продолжают активные штурмовые операции в районе Суджи. Агентство ТАСС, ссылаясь на источник в силовых структурах, сообщило: «Ночью продолжились бои за Суджу». Согласно его данным, столкновения в городе не прекращаются.

Численность оставшегося гарнизона ВСУ в Судже составляет несколько тысяч человек

По информации ТАСС, численность украинских подразделений в Судже составляет несколько тысяч человек. «Они в основном укрываются в подвалах жилых домов и на опорных пунктах в промышленных зонах», — рассказал собеседник агентства. По его словам, украинские военные пытаются пешком добраться до Сумской области, однако их передвижение затруднено, так как основные дороги контролируются российскими войсками.

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

При этом Shot сообщает, что украинское командование заранее вывело иностранных наемников из-под Суджи, еще более месяца назад.

Украинское командование прекрасно понимало, что у них не будет обратного пути, поэтому спасло их заранее, заменив на мобилизованных бойцов, которые сейчас массово сдаются в плен или погибают

Отмечается, что наемники покинули регион, когда трасса снабжения Юнаково — Суджа еще находилась под контролем ВСУ.

Суджа является крупнейшим населенным пунктом России, который был захвачен ВСУ после начала их наступления в Курской области в августе 2024 года. Российская армия уже выбила украинские силы с восточной части города и продвинулись в центр. Российские военнослужащие смогли проникнуть в тыл украинских позиций через систему газопроводов.