Вооруженные силы Украины (ВСУ) покинули город Суджа в Курской области фактически без боев, сообщил Telegram-канал «Военный осведомитель». Кроме того, они водрузили российский флаг на здание администрации города.
Авторы публикации отмечают, что значительная часть городской инфраструктуры и жилых домов осталась нетронутой благодаря тому, что украинские военные ушли из города без активного сопротивления. В подтверждение своих слов канал опубликовал видеозапись, на которой можно увидеть пустынные улицы, жилые кварталы и объекты инфраструктуры, а также российских штурмовиков.
Военные водрузили российский флаг в центре курской Суджи
Ранее Shot сообщил, что российские войска достигли здания администрации в Судже. По данным источника, подразделения 11-й бригады ВДВ, 106-й бригады и 30-го полка закрепляются в районе городской администрации. Тем временем бои в городе продолжаются. По информации военных, большая часть украинских военнослужащих покидает Курскую область, однако отдельные группы пытаются сопротивляться, но их уничтожают российские штурмовые подразделения при поддержке FPV-дронов.
В сети также появились кадры с момента водружения российского флага в центре Суджи. Telegram-канал «Северный ветер», связанный с группировкой войск «Север», опубликовал видео, снятое дроном. На записи видно, как двое российских военных устанавливают флаг России и знамя Воздушно-десантных войск (ВДВ) на водонапорной башне. Затем камера дрона фиксирует центральную площадь и здание администрации.
Хотя Министерство обороны России пока официально не заявляло об освобождении города, несколько военных корреспондентов уже сообщили о полном контроле российских войск над Суджей. Военкор Евгений Лисицын написал, что российские подразделения взяли населенный пункт под контроль в 7:45 по московскому времени.
Город взят в плотное кольцо, по всему периметру выставлены блокирующие силы
По его словам, в настоящий момент российские военные продолжают зачистку улиц и домов от оставшихся бойцов ВСУ.
О взятии Суджи также сообщил военный блогер Владимир Романов, а Юрий Подоляка утверждал, что российские войска установили контроль над городом еще 11 марта.
Между тем российские силы продолжают активные штурмовые операции в районе Суджи. Агентство ТАСС, ссылаясь на источник в силовых структурах, сообщило: «Ночью продолжились бои за Суджу». Согласно его данным, столкновения в городе не прекращаются.
Численность оставшегося гарнизона ВСУ в Судже составляет несколько тысяч человек
По информации ТАСС, численность украинских подразделений в Судже составляет несколько тысяч человек. «Они в основном укрываются в подвалах жилых домов и на опорных пунктах в промышленных зонах», — рассказал собеседник агентства. По его словам, украинские военные пытаются пешком добраться до Сумской области, однако их передвижение затруднено, так как основные дороги контролируются российскими войсками.
При этом Shot сообщает, что украинское командование заранее вывело иностранных наемников из-под Суджи, еще более месяца назад.
Украинское командование прекрасно понимало, что у них не будет обратного пути, поэтому спасло их заранее, заменив на мобилизованных бойцов, которые сейчас массово сдаются в плен или погибают
Отмечается, что наемники покинули регион, когда трасса снабжения Юнаково — Суджа еще находилась под контролем ВСУ.
Суджа является крупнейшим населенным пунктом России, который был захвачен ВСУ после начала их наступления в Курской области в августе 2024 года. Российская армия уже выбила украинские силы с восточной части города и продвинулись в центр. Российские военнослужащие смогли проникнуть в тыл украинских позиций через систему газопроводов.