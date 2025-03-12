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09:03, 12 марта 2025Россия

Российские военные дошли до здания администрации в Судже

Shot: Российские военные дошли до здания администрации в Судже Курской области
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Российские военные дошли до здания администрации в Судже Курской области. Об этом стало известно Telegram-каналу Shot.

По сведениям издания, Вооруженные силы России закрепляются возле здания местной администрации. Сейчас туда прибыли подразделения в составе 11-й бригады ВДВ, 106-й бригады и 30-го полка.

Как утверждает Shot, бои в Судже идут непрерывно. Военные отметили, что большая часть украинских солдат просто покидает Курскую область.

Оставшиеся части пытаются оказать сопротивление, однако их уничтожают российские штурмовики при поддержке операторов FPV-дронов.

До этого по соцсетям распространились кадры с Советской площади в центре Суджи Курской области.

11 марта начали поступать сообщения о том, что российские военнослужащие выбили украинских бойцов из восточных частей Суджи и направились к центру города. Официальных данных по этому поводу не поступало.

ЖЗЛ
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