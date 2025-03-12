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08:48, 12 марта 2025Россия

Опубликовано фото российских военных в центре Суджи

В сети появились кадры с Советской площади в центре Суджи Курской области
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Кадр: Telegram-канал «АРХАНГЕЛ СПЕЦНАЗА»

В сети появились кадры с российскими военнослужащими в центре Суджи. Их публикует Telegram-канал «Архангел спецназа».

«Привет из Суджи! Ура!» — говорится в подписи к фотографии. Автор канала впоследствии подчеркнул, что зачистка города продолжается, а флаги в центре населенного пункта развернули «для обозначения».

Как утверждает Telegram-канал «Два майора», фотография сделана на Советской площади в Судже. Там находится здание местной администрации и Дом культуры, а также стоит памятник Владимиру Ленину.

Вечером во вторник, 11 марта, сообщалось, что ВС России выбили украинских военных из восточных частей Суджи и направились к центру города. Официальных данных об этом не поступало. В тот же день военблогер Юрий Подоляка заявил об освобождении Суджи и пояснил, что речь идет об административных границах населенного пункта, а не о всей агломерации.

Суджа — самый крупный на территории России населенный пункт, который был оккупирован ВСУ после вторжения в Курскую область в августе 2024 года.

ЖЗЛ
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