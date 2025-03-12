Армия России выбила ВСУ из восточной части Суджи и направилась к центру города

«РВ»: Армия России выбила ВСУ из восточной части Суджи и направилась к центру

Вооруженные силы (ВС) России выбили украинских военных из восточных частей Суджи и направились к центру города. Об этом сообщил Telegram-канал «Операция Z. Военкоры русской весны».

«Бойцы 11-й бригады ВДВ после зачистки Мирного и Бондаревки вошли в Суджу и заняли всю восточную часть! Противник сообщает, что отдельные подразделения десанта уже заходят в центр города», — говорится в сообщении.

Авторы канала добавили, что российские военные закончили зачистку окраины Казачьей Локни и выбили ВСУ из хутора Княжий 1-й и Княжий 2-й.

11 марта Минобороны сообщило о контроле над еще 12 населенными пунктами на подступах к Судже в Курской области — за сутки были освобождены Агроном, Богдановка, Бондаревка, Дмитрюков, Зазулевка, Ивашковский, Колмаков, Кубаткин, Мартыновка, Михайловка, Правда, Южный. За 8 и 9 марта Россия освободила еще семь населенных пунктов в приграничье.