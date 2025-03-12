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11:32, 12 марта 2025Бывший СССР

Стало известно о выводе иностранных наемников ВСУ из-под Суджи

Shot: ВСУ вывели иностранных наемников из-под Суджи
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Командование Вооруженными силами Украины (ВСУ) вывело иностранных наемников из-под Суджи более месяца назад. Об этом сообщает Telegram-канал «Shot».

«Украинское командование прекрасно понимало, что у них не будет обратного пути, поэтому спасло их заранее, заменив на мобилизованных бойцов, которые сейчас массово сдаются в плен или погибают», — пишет канал.

Как отмечается в сообщении, украинское командование и наемники покинули Курскую область, когда трасса снабжения Юнаково-Суджа находилась под контролем ВСУ.

Ранее сообщалось, что ВС РФ выбили ВСУ из восточной части Суджи и направились к центру города. Известно, что российские военные закончили зачистку окраины Казачьей Локни и выбили ВСУ из хутора Княжий 1-й и Княжий 2-й.

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