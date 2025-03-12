Еще один российский военблогер заявил об освобождении Суджи

Военблогер Романов: Суджа перешла под контроль ВС России

Суджа в Курской области перешла под контроль российских войск. О ее освобождении заявил военный блогер Владимир Романов в Telegram.

По состоянию на 12 марта город полностью находится под российским контролем, написал он.

Таким образом, Романов подтвердил сообщения других военных блогеров об освобождении райцентра. Об этом еще 11 марта заявил Юрий Подоляка, 12 марта о полном контроле над городом сообщил Евгений Лисицын.

Ранее была опубликована фотография, на которой российские солдаты стоят в полный рост в центре Суджи. Они держат три флага — государственный флаг России, Воздушно-десантных войск и ЧВК «Вагнер».