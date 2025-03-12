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11:39, 12 марта 2025Россия

Еще один российский военблогер заявил об освобождении Суджи

Военблогер Романов: Суджа перешла под контроль ВС России
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Суджа в Курской области перешла под контроль российских войск. О ее освобождении заявил военный блогер Владимир Романов в Telegram.

По состоянию на 12 марта город полностью находится под российским контролем, написал он.

Таким образом, Романов подтвердил сообщения других военных блогеров об освобождении райцентра. Об этом еще 11 марта заявил Юрий Подоляка, 12 марта о полном контроле над городом сообщил Евгений Лисицын.

Ранее была опубликована фотография, на которой российские солдаты стоят в полный рост в центре Суджи. Они держат три флага — государственный флаг России, Воздушно-десантных войск и ЧВК «Вагнер».

ЖЗЛ
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