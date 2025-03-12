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10:30, 12 марта 2025Россия

Военкор сообщил о полном контроле российских войск над Суджей

Военкор Лисицын заявил, что российские войска полностью овладели Суджей
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Belkin Alexey / Globallookpress.com

Российские войска полностью овладели Суджей Курской области. Об этом заявил военкор Евгений Лисицын в Telegram.

Согласно его данным, населенный пункт взят под контроль в 7:45 утра по московскому времени. «Город взят в плотное кольцо, по всему периметру выставлены блокирующие силы», — сообщил журналист.

Он добавил, что в данный момент подразделения российских войск проводят зачистку улиц и домов от оставшихся бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Ранее в сети появились кадры с установкой флагов России и Воздушно-десантных войск на водонапорную башню в центре Суджи

11 марта об освобождении Суджи также заявил военблогер Юрий Подоляка. Однако он почеркнул, что речь идет об административных границах города, а не о всей агломерации.

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Российские войска начали штурм Суджи днем 8 марта. Для прорыва в населенный пункт штурмовики нескольких подразделений Вооруженных сил России использовали газопровод Уренгой — Помары — Ужгород, по которому 800 бойцов преодолели более десяти километров и проникли в тыл ВСУ. «Лента.ру» составила полную хронологию масштабного наступления армии России в Курской области.

ЖЗЛ
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