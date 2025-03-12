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10:03, 12 марта 2025Россия

Водружение российского флага в центре Суджи сняли на видео

В сети появились кадры водружения российского флага в центре курской Суджи
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

В сети появились кадры водружения флага России в центре города Суджа в Курской области, который был оккупирован украинскими военными с начала августа 2024 года. Соответствующие кадры публикует Telegram-канал «Северный ветер», близкий к группировке войск «Север».

На кадрах, снятых с дрона, видно, как двое российских военных устанавливают флаг России и флаг Воздушно-десантных войск (ВДВ) на водонапорную башню в Судже. Затем камера дрона поворачивается — видно, что рядом с местом водружения флага находится центральная площадь города и местная администрация.

Ранее в сети появились кадры с российскими военными на Советской площади. Днем ранее, 11 марта, военблогер Юрий Подоляка заявил об освобождении Суджи и пояснил, что речь идет об административных границах населенного пункта, а не о всей агломерации.

Суджа — самый крупный на территории России населенный пункт, который был оккупирован ВСУ после вторжения в Курскую область в августе 2024 года. Армия России уже выбила ВСУ из восточной части города и начала двигаться в сторону центра. В тыл бойцов ВСУ в Судже российские военные проникли по газовым трубам, численность гарнизона противника там, по последним данным, составляет несколько тысяч человек.

ЖЗЛ
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