ТАСС: Численность ВСУ в курской Судже составляет несколько тысяч человек

Численность гарнизона Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Судже Курской области составляет несколько тысяч человек. Об этом сообщил источник ТАСС в силовых структурах.

«Несколько тысяч украинских военных еще находятся в районном центре. Они в основном размещаются в подвалах жилых домов, на опорных пунктах в промышленной зоне», — сказал собеседник агентства.

Бойцы ВСУ, по его словам, пытаются пешком бежать из Курской в Сумскую область. Их попытки не увенчаются успехом, так как все дороги из райцентра находятся под огневым контролем российских военных.

Ранее в сети появились кадры с российскими военными на центральной площади Суджи. Кадры, как утверждается, сняты на Советской площади города, где находится здание местной администрации, Дом Культуры и памятник Ленину.

Суджа — самый крупный на территории России населенный пункт, который был оккупирован ВСУ после вторжения в Курскую область в августе 2024 года. Армия России уже выбила ВСУ из восточной части города и начала двигаться в сторону центра. В тыл бойцов ВСУ в Судже российские военные проникли по газовым трубам.