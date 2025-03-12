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09:39, 12 марта 2025Россия

Названа численность гарнизона ВСУ в курской Судже

ТАСС: Численность ВСУ в курской Судже составляет несколько тысяч человек
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Reuters

Численность гарнизона Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Судже Курской области составляет несколько тысяч человек. Об этом сообщил источник ТАСС в силовых структурах.

«Несколько тысяч украинских военных еще находятся в районном центре. Они в основном размещаются в подвалах жилых домов, на опорных пунктах в промышленной зоне», — сказал собеседник агентства.

Бойцы ВСУ, по его словам, пытаются пешком бежать из Курской в Сумскую область. Их попытки не увенчаются успехом, так как все дороги из райцентра находятся под огневым контролем российских военных.

Ранее в сети появились кадры с российскими военными на центральной площади Суджи. Кадры, как утверждается, сняты на Советской площади города, где находится здание местной администрации, Дом Культуры и памятник Ленину.

Суджа — самый крупный на территории России населенный пункт, который был оккупирован ВСУ после вторжения в Курскую область в августе 2024 года. Армия России уже выбила ВСУ из восточной части города и начала двигаться в сторону центра. В тыл бойцов ВСУ в Судже российские военные проникли по газовым трубам.

ЖЗЛ
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