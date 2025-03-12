Стало известно о покинувших Суджу фактически без боев силах ВСУ

ВСУ покинули Суджу Курской области фактически без боев

Вооруженные силы Украины (ВСУ) покинули Суджу Курской области фактически без боев. Об это сообщил Telegram-канал «Военный осведомитель».

Как стало известно авторам поста, большинство зданий в городе уцелело и не получило серьезных повреждений.

Ранее военкор Евгений Лисицын сообщил, что российские войска полностью овладели населенным пунктом утром 12 марта. По его данным, город взят в плотное кольцо, по периметру которого выставлены блокирующие силы.

До этого в сети появились кадры с установкой флагов России и Воздушно-десантных войск на водонапорную башню в центре Суджи.

Российские войска начали штурм Суджи днем 8 марта. Для прорыва в населенный пункт штурмовики нескольких подразделений Вооруженных сил России использовали газопровод Уренгой — Помары — Ужгород, по которому 800 бойцов преодолели более десяти километров и проникли в тыл ВСУ. «Лента.ру» составила полную хронологию масштабного наступления армии России в Курской области.