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09:47, 12 марта 2025Россия

Раскрыта обстановка в Судже после ночных боев

ТАСС: Российские военные в Судже продолжают вести активные штурмовые действия
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Российские военные в Судже Курской области продолжают вести активные штурмовые действия. Обстановку в населенном пункте раскрыли в силовых структурах, передает ТАСС.

«Ночью продолжились бои за Суджу», — сообщил собеседник агентства.

По его словам, после ночных боев в городе все еще ведутся активные штурмовые действия российских бойцов.

Во вторник, 11 марта, появились первые сообщения о том, что российские военнослужащие выбили украинских бойцов из восточных частей Суджи. Утром в среду, 12 марта, Shot сообщил, что военные ВС РФ дошли до здания администрации в центре российского города.

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