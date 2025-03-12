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15:11, 12 марта 2025Мир

Госсекретарь США призвал Россию рассмотреть вопрос прекращения огня

Рубио: США призывают РФ рассмотреть вопрос прекращения огня и ждут ответа Москвы
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Saul Loeb / Reuters

США призывают Россию рассмотреть вопрос прекращения огня и ждут ответа Москвы. Об этом заявил американский госсекретарь Марко Рубио, сообщает Reuters.

«Мы собираемся сказать [России], что Украина готова прекратить все боевые действия и начать немедленный процесс переговоров о нашем окончательном прекращении войны», — сказал он.

По словам американского генсека, переговоры — единственный путь урегулирования на Украине. Он также отметил, что Вашингтон намерен сегодня установить связь с Москвой для дальнейшего обсуждения договоренностей.

Ранее Рубио заявил, что в переговорах по урегулированию конфликта могут быть затронуты антироссийские санкции Евросоюза. Он добавил, что Москва также поднимет вопрос использования замороженных российских активов.

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