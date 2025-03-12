Госсекретарь США назвал важный аспект в переговорах по Украине

Рубио: В переговорах по Украине могут быть затронуты санкции ЕС против России

В переговорах по урегулированию конфликта на Украине могут быть затронуты санкции Европейского союза (ЕС) против России. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио, передает ТАСС.

«Я думаю, что вопрос европейских санкций будет обсуждаться, не говоря уже о судьбе [российских] замороженных активов и так далее», — отметил глава Госдепа.

По словам Рубио, в ходе любых переговоров по урегулированию Москва «поднимет вопрос европейских санкций, которые были введены против нее».

Ранее американский госсекретарь сообщил, что во время встречи делегаций США и Украины в Саудовской Аравии был затронут вопрос территориальных уступок.