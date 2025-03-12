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15:01, 12 марта 2025Мир

США обсудили с Украиной территориальные уступки

Рубио: США обсуждали с Украиной вопрос территориальных уступок
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: Saul Loeb / Pool / Reuters

Представители Вашингтона обсуждали с Киевом вопрос территориальных уступок. Об этом сообщил госсекретарь США Марко Рубио, передает Fox News.

По словам американского госсекретаря, основная часть переговоров с украинской делегацией касалась того, как будет выглядеть переговорный процесс, а не конкретным условиям.

Ранее издание Politico со ссылкой на анонимного украинского чиновника писало, что делегации Украины и США не поднимали тему территориальных уступок на переговорах в Джидде, которые состоялись 11 марта.

До этого корреспондент Sky News Алекс Росси, опираясь на частные заявления представителей делегации США, заявил, что американские чиновники не захотели слышать требований Киева о возврате Украины на границы до начала специальной военной операции (СВО).

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