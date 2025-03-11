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14:33, 11 марта 2025Мир

Американские чиновники не захотели слышать просьбы Украины

Sky News: Делегация США не желает слышать о возврате Украины на границы до СВО
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Leah Millis / Reuters

Делегация США на переговорах с украинскими чиновниками в Саудовской Аравии не желает слышать просьб Украины о возврате на границы до начала специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает корреспондент Sky News Алекс Росси со ссылкой на частные заявления представителей делегации.

«Похоже, украинцам придется пойти на некоторые довольно болезненные уступки», — подчеркнул корреспондент телеканала.

Росси указал, что представители США на переговорах с Украиной в Джидде рассчитывают прежде всего узнать готовность Киева к уступкам в рамках урегулирования конфликта с Россией. Журналист подчеркнул, что делегаты Вашингтона не захотели слышать требований Киева о возврате Украины на границы 2013 года или до начала СВО. По его мнению, после завершения переговоров станет понятен формат урегулирования конфликта.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков анонсировал контакты с США после их переговоров с Украиной. Пресс-секретарь президента подчеркнул, что это является нормальной практикой.

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