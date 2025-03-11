Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
13:23, 11 марта 2025Мир

В Кремле анонсировали контакты с США после их переговоров с Украиной

Песков: США проинформируют Россию об итогах переговоров с Украиной
Елизавета Мытарева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Saul Loeb / Reuters

США проинформируют Россию об итогах переговоров с Украиной в Саудовской Аравии, что является нормальной практикой. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Разумеется, Соединенные Штаты как страна, которая проявляет инициативу в плане поиска путей мирного урегулирования вокруг Украины, после сегодняшних контактов в Джидде с украинцами проинформируют российскую сторону о результатах», — сообщил официальный представитель Кремля.

По словам Пескова, такой шаг со стороны Вашингтона является «нормальной практикой». Он заверил, что Кремль своевременно проинформирует о контактах с США по поводу итогов переговоров.

Ранее во вторник, 11 марта, в Джидде стартовала встреча представителей США и Украины. По данным информагентства УНН, американская делегация опоздала на встречу, в связи с чем переговоры пришлось отсрочить.

    Обсудить
    Последние новости

    Киев сообщил о цели атаки дронов ВСУ на Подмосковье

    Россия передала ОБСЕ список погибших с 2022 года журналистов

    На Украине предложили ввести льготы для участников Евромайдана

    Число жертв атаки дронов ВСУ по Подмосковью выросло

    Трамп пообещал поддержать Маска покупкой Tesla

    Родители жениха 19-летней дочери Волочковой отказались прийти на свадьбу сына

    «АвтоВАЗ» назвал сроки запуска производства минивэна

    Опубликовано доказательство прорыва российских штурмовиков в Суджу

    Нелепые джинсы с одной штаниной за 39 тысяч рублей высмеяли в сети

    Части россиян рассказали о возможности не платить за ЖКУ

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше