В Кремле анонсировали контакты с США после их переговоров с Украиной

Песков: США проинформируют Россию об итогах переговоров с Украиной

США проинформируют Россию об итогах переговоров с Украиной в Саудовской Аравии, что является нормальной практикой. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Разумеется, Соединенные Штаты как страна, которая проявляет инициативу в плане поиска путей мирного урегулирования вокруг Украины, после сегодняшних контактов в Джидде с украинцами проинформируют российскую сторону о результатах», — сообщил официальный представитель Кремля.

По словам Пескова, такой шаг со стороны Вашингтона является «нормальной практикой». Он заверил, что Кремль своевременно проинформирует о контактах с США по поводу итогов переговоров.

Ранее во вторник, 11 марта, в Джидде стартовала встреча представителей США и Украины. По данным информагентства УНН, американская делегация опоздала на встречу, в связи с чем переговоры пришлось отсрочить.