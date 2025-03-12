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08:29, 12 марта 2025Бывший СССР

На Украине раскрыли проигнорированный на переговорах с США вопрос

Politico: Украина и США не поднимали тему территориальных уступок на переговорах
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Oleksii Kovalov / Globallookpress.com

Делегации Украины и США не поднимали тему территориальных уступок на переговорах в Джидде, которые состоялись 11 марта. Об этом сообщает Politico со ссылкой на слова украинского чиновника.

Отмечается, что перед встречей госсекретарь США Марко Рубио предупредил Киев о необходимости пойти на уступки. При этом журналисты подчеркнули, что данный вопрос наверняка будет поднят, если начнутся предметные переговоры о постоянном урегулировании.

«В преддверии переговоров Рубио предупредил Киев, что придется пойти на уступки, в том числе по территории. Но во время восьмичасовых дискуссий в Джидде во вторник тема уступки территории даже не поднималась», — говорится в тексте статьи.

В Саудовской Аравии 11 марта состоялись переговоры между представителями США и Украины. Перед встречей Рубио заявил, что Украина должна отказаться от части территории для достижения соглашения о мире. Госсекретарь США отметил, что это «единственный способ» положить конец военному конфликту на территории страны.

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