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08:25, 11 марта 2025Мир

Госсекретарь США назвал единственный способ закончить конфликт на Украине

Рубио: Украина должна отказаться от части территорий для достижения мира
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Украина должна отказаться от части территории для достижения соглашения о мире. Об этом заявил государственный секретарь США Марко Рубио, направляясь в Саудовскую Аравию на переговоры с украинской делегацией, сообщает Politico.

Госсекретарь отметил, что это «единственный способ» положить конец военному конфликту на территории страны. «Они [украинцы] очень сильно пострадали, и их народ очень сильно пострадал, и после чего-то подобного трудно даже говорить об уступках. Но это единственный способ положить этому конец, чтобы предотвратить еще большие страдания», — сказал он.

Ранее Рубио заявил, что Украина должна будет уступить России территории в рамках любого мирного соглашения. Он отметил, что главное, с чем американская делегация должна уйти с переговоров с украинскими представителями в Саудовской Аравии.

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