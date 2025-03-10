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22:42, 10 марта 2025Мир

США призвали Украину уступить территорию при любом мирном соглашении

Рубио: Украина должна уступить территорию при любом мирном соглашении
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Марко Рубио

Марко Рубио. Фото: Saul Loeb / Reuters

Украина должна будет уступить России территории в рамках любого мирного соглашения, заявил госсекретарь США Марко Рубио. Об этом сообщает The New York Times (NYT).

«Самое главное, с чем мы должны отсюда (с завтрашних переговоров с украинской делегацией) уйти, — это твердое ощущение того, что Украина готова пойти на трудные шаги, как и россиянам придется пойти на трудные шаги, чтобы положить конец этому конфликту или, по крайней мере, приостановить его каким-либо образом, в той или иной форме», — заявил Рубио.

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