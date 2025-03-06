Россия согласилась с США о необходимости остановить украинский конфликт

Песков: Россия согласна с Рубио, что время остановить конфликт на Украине пришло

Россия согласна с заявлением госсекретаря США Марко Рубио, что время остановить конфликт на Украине пришло. С необходимость урегулировать конфликта согласился пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.

«Да, мы согласны с тем, что настало время остановить этот конфликт и эту войну», — сказал он.

Официальный представитель Кремля подчеркнул, что Россия неоднократно говорила, что конфликт на Украине представляет собой прокси-войну Москвы и Запада и слова Рубио об этом свидетельствуют. По его мнению, в нынешнем виде конфликт на Украине является столкновением России и НАТО.